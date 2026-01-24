Ричмонд
В Омске провели первую в году ярмарку вакансий «Работа для Героев»

Мероприятие для участников СВО и их семей прошло в региональном кадровом центре.

Источник: Комсомольская правда

25 человек, включая семьи с маленькими детьми, посетили первую в 2026 году площадку «Работа для Героев». Ее организовали в омском кадровом центре, об этом рассказали в пресс-службе регионального минтруда 24 января.

Свои вакансии на ярмарке представили ведущие промышленные предприятия и организации региона. Желающие трудоустроиться соискатели прошли собеседования и заполнили анкеты. Наибольшее число заявок — 12 — собрал один из крупных местных холдингов.

Для гостей мероприятия также работали консультационные площадки. Специалисты рассказывали о финансовой грамотности, открытии собственного дела, оформлении социальных контрактов и возможностях обучения по национальному проекту «Кадры».

В 2025 году в регионе трудоустроили более 290 участников СВО и их родственников. Еще 83 человека прошли профессиональное обучение. Площадка «Работа для Героев» будет работать каждую третью пятницу месяца.

Ранее мы писали, что на Ямале увековечили память омского исследователя Иннокентия Шухова.