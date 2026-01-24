Ричмонд
Роспотребнадзор выявил нарушения санзаконодательства в 49-м лицее Калининграда

Ситуация остаётся на контроле ведомства.

Источник: Новый Калининград

Региональное управление Роспотребнадзора вынесло предостережение руководству 49-го лицея Калининграда. Основанием послужила информация о нарушении образовательным учреждением обязательных требований санитарного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По публикации в сети интернет о закрытых раздевалках в лицее № 49 и некачественной уборке Управление Роспотребнадзора запросило соответствующие пояснения у хозяйствующего субъекта. Ремонтные работы гардероба, начатые в июле 2025 года, в настоящее время завершены, но оборудование недопоставлено», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Управление вынесло МАОУ Лицей № 49 предостережение и потребовало принять меры, исключающие нарушения обязательных требований санитарного законодательства.

Получить оперативный комментарий в лицее корреспонденту «Нового Калининграда» не удалось.