Проблемы с интернетом от «Транстелекома» в Астане становятся регулярными

«Вчера в течение дня жаловались на интернет от “Транстелекома” соседи, а сегодня пропал интернет и у меня, тогда как моя работа требует обязательного выхода в сеть. Причем, это не разовая проблема, перебои с доступом к интернету от “Транстелекома” у нас проходят регулярно, нередко это освещается в СМИ, но с “Транстелекома” как с гуся вода», — рассказала жительница жилого комплекса (ЖП) Zauzar в Астане редакции КазТАГ в субботу.
В call-центре «Транстелекома» по номеру «191», куда удалось дозвониться не с первого раза, проблему признали, заявив, что в указанном районе проводятся некие ремонтные работы, однако точное время, когда интернет все же появится, не назвали.
Отметим, что ранее проблемы с интернетом от «Транстелеком» в Астане продолжались несколько подряд. Тогда КазТАГ сообщал, что провайдер вводит казахстанцев в заблуждение. Чуть позже «Транстелеком» подтвердил наличие проблем с интернетом у своих абонентов. 24 ноября КазТАГ сообщал, что проблемы с интернетом от «Транстелеком» в Астане продолжаются.
Напомним, 31 мая 2023 года депутат мажилиса Ермурат Бапи, говоря о детях дочери Нурсултана Назарбаева — Дариги Назарбаевой и ее мужа Кайрата Шарипбаева, сообщил, что клептократы вывели из страны $150 млрд.
В числе прочего он задал вопрос о сыне Дариги Назарбаевой Нурали Алиеве.
«Как вы оцениваете тот факт, что стратегически важная компания “Транстелеком” была фактически бесплатно передана из состава национальной компании “Қазақстан темір жолы” Нурали Алиеву, внуку экс-президента Назарбаева? Национальное имущество стоимостью Т210 млрд и годовым доходом в Т80−90 млрд было продано всего лишь за Т18,45 млрд. Сейчас суть моего запроса в следующем: “Транстелеком” выплатил Нурали Алиеву в виде дивидендов в 2015 году Т587 млн, в 2016 году — Т940 млн, в 2017 году она выплатила дивиденды в размере Т500 млн. Дивиденды, выплаченные в 2022 году, составили Т2,4 млрд. Как теперь вернуть такую большую сумму незаконно выплаченных денег?» — поинтересовался тогда Бапи.
5 июля 2023 года в агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили, что подконтрольный на тот момент Нурали Алиеву «Транстелеком» призывал к разрыву договоров с конкурентами, что является нарушением закона.
Журналист Асет Матаев тогда выражал мнение, что возросшее влияние «старого Казахстана» является угрозой для государственности.
12 февраля 2025 года КазТАГ сообщал, что Нурали Алиев сложил полномочия главы АО «Транстелеком» в связи с его продажей.