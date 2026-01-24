Проблемы с интернетом от «Транстелекома» в Астане становятся регулярными

«Как вы оцениваете тот факт, что стратегически важная компания “Транстелеком” была фактически бесплатно передана из состава национальной компании “Қазақстан темір жолы” Нурали Алиеву, внуку экс-президента Назарбаева? Национальное имущество стоимостью Т210 млрд и годовым доходом в Т80−90 млрд было продано всего лишь за Т18,45 млрд. Сейчас суть моего запроса в следующем: “Транстелеком” выплатил Нурали Алиеву в виде дивидендов в 2015 году Т587 млн, в 2016 году — Т940 млн, в 2017 году она выплатила дивиденды в размере Т500 млн. Дивиденды, выплаченные в 2022 году, составили Т2,4 млрд. Как теперь вернуть такую ​​большую сумму незаконно выплаченных денег?» — поинтересовался тогда Бапи.