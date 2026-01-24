Для горбольницы № 4 в Калининграде закупили оборудование для выявления рака на ранних стадиях

«Самое главное — стала возможна визуальная хромоэндоскопия. Если раньше в рамках онкоскрининга использовалось подкрашивание, то сейчас с помощью установленного фильтра и длины световых волн можно исследовать структуру подозрительной ткани, сосудистый рисунок, ямочный рельеф и обнаруживать ранние раки; определять места для биопсии. Также, не отправляя материал на гистологию, можно определять характер полипа. От этого в итоге зависит исход оперативных вмешательств и своевременное лечение», — объяснил эндоскопист Анатолий Савельев.