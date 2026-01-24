Для горбольницы № 4 в Калининграде закупили оборудование для выявления рака на ранних стадиях

Врачи получили эндоскопическое оборудование для исследования верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта — шесть колоноскопов и два гастроскопа.
«Самое главное — стала возможна визуальная хромоэндоскопия. Если раньше в рамках онкоскрининга использовалось подкрашивание, то сейчас с помощью установленного фильтра и длины световых волн можно исследовать структуру подозрительной ткани, сосудистый рисунок, ямочный рельеф и обнаруживать ранние раки; определять места для биопсии. Также, не отправляя материал на гистологию, можно определять характер полипа. От этого в итоге зависит исход оперативных вмешательств и своевременное лечение», — объяснил эндоскопист Анатолий Савельев.
В эндоскопическому отделении на улице Больничной проводят до 30 исследований в день для пациентов стационара и амбулаторных подразделений, в том числе в рамках второго этапа диспансеризации. Также услуги оказывают населению, прикреплённому к поликлинике № 3. Кроме того, активно работают с военкоматом и калининградскими предприятиями.
Для подразделений на Больничной и Университетской приобрели два кольпоскопа. В новом оборудовании есть дополнительный зелёный свет, который позволяет чётко определять изменённые участки шейки матки. Яркость можно регулировать для лучшей визуализации патологий.
«С помощью зеркал мы уже смотрим под большим увеличением и можем видеть мелкие сосуды, почти незаметные очаги, кисты. Возможности нового кольпоскопа позволяют направлять пациенток к гинекологам-онкологам при обнаружении малейшей патологии. Также у нового оборудования есть опция создания фотоизображений», — рассказала гинеколог Дарья Кудряшова.
В дополнительную закупку в 2025 году также вошли два аппарата холтеровского мониторирования, анализатор крови и ручной дезинфектор. Стоимость медтехники составила более 31,3 миллиона рублей. Их выделили на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов в рамках проекта модернизации первичного звена.