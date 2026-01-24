Нелегальную добычу полезных ископаемых остановили в Лысковском округе

В Лысковском округе был зафиксирован факт незаконной добычи полезных ископаемых без соответствующего разрешения. Об этом рассказали в Министерстве экологии Нижегородской области.
О нарушениях стало известно в четверг, 22 января. Сотрудники ведомства задержали на одном из земельных участков в Лысковском округе три грузовика и фронтального погрузчика, которые незаконно занимались добычей полезных ископаемых. Официальное разрешение на раскопки отсутствовало.
По факту нарушения правил пользования недрами было начато административное производство. В рамках рассмотрения дела министерство даст юридическую оценку происшествию.