Нелегальную добычу полезных ископаемых остановили в Лысковском округе

Нарушители проводили раскопки без официального разрешения.

Источник: Минэкологии Нижегородской области

В Лысковском округе был зафиксирован факт незаконной добычи полезных ископаемых без соответствующего разрешения. Об этом рассказали в Министерстве экологии Нижегородской области.

О нарушениях стало известно в четверг, 22 января. Сотрудники ведомства задержали на одном из земельных участков в Лысковском округе три грузовика и фронтального погрузчика, которые незаконно занимались добычей полезных ископаемых. Официальное разрешение на раскопки отсутствовало.

По факту нарушения правил пользования недрами было начато административное производство. В рамках рассмотрения дела министерство даст юридическую оценку происшествию.