Нелегальную добычу полезных ископаемых остановили в Лысковском округе

О нарушениях стало известно в четверг, 22 января. Сотрудники ведомства задержали на одном из земельных участков в Лысковском округе три грузовика и фронтального погрузчика, которые незаконно занимались добычей полезных ископаемых. Официальное разрешение на раскопки отсутствовало.