Жительница Уфы случайно проглотила наушник, приняв его за витамин

Уфимка случайно проглотила один из своих наушников, спутав его с БАДом. Девушка положила наушники в карман вместе с витаминами, и когда пришло время принимать их, она машинально взяла горсть и положила в рот.
Как только женщина поняла, что могла проглотить гаджет, поехала в травмпункт, где ей сделали рентген. Диагностика подтвердила, что в ее организме находится тот самый второй наушник. Извлекать его врачи не стали, опасаясь повреждения внутренних органов. Пациентке рекомендовали подождать естественного выхода наушника.
Через несколько дней все благополучно разрешилось.