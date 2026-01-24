Ричмонд
-10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Уфы случайно проглотила наушник, приняв его за витамин

Он вышел естественным путем.

Источник: Соцсети

Уфимка случайно проглотила один из своих наушников, спутав его с БАДом. Девушка положила наушники в карман вместе с витаминами, и когда пришло время принимать их, она машинально взяла горсть и положила в рот.

Как только женщина поняла, что могла проглотить гаджет, поехала в травмпункт, где ей сделали рентген. Диагностика подтвердила, что в ее организме находится тот самый второй наушник. Извлекать его врачи не стали, опасаясь повреждения внутренних органов. Пациентке рекомендовали подождать естественного выхода наушника.

Через несколько дней все благополучно разрешилось.