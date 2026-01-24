Ричмонд
В Ростовской области 24 января произошла очередная коммунальная авария

Под Ростовом в двух населенных пунктах из-за аварии организован подвоз воды.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом жители шахтерских территорий вновь остались без воды. Об этом местные жители написали в телеграм-канале министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонины Пшеничной.

— Уважаемая Антонина Юрьевна, мы снова без воды, — сообщили люди.

На жалобу отреагировали оперативно.

— Сейчас направлена бригада для обследования водовода, на предмет порывов. Понимая, что в выходные дни происходит пик разбора воды с городских резервуаров, сейчас специалистами будут подняты параметры, уровень резервуаров позволяет это сделать, — ответила министр.

Также она сообщила, что в Гуково и в хуторе Бобов организован подвоз воды.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что власти назвали причину, по которой в двух районах неделю не было воды.

