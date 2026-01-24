В Ростовской области 24 января произошла очередная коммунальная авария

— Сейчас направлена бригада для обследования водовода, на предмет порывов. Понимая, что в выходные дни происходит пик разбора воды с городских резервуаров, сейчас специалистами будут подняты параметры, уровень резервуаров позволяет это сделать, — ответила министр.