В Москве пассажиры речных трамваев получат бесплатные угощения в выходные

«В эти выходные пассажирам регулярных речных электросудов будут раздавать чай и угощения. Специалисты подготовили для пассажиров бесплатные согревающие напитки и сладости, которые можно получить около пяти причалов: “Киевский” и “Парк Фили” первого маршрута, “Печатники” второго маршрута, “ЗИЛ” второго и третьего маршрутов, а также “Новоспасский” третьего маршрута», — говорится в сообщении.