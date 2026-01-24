Ричмонд
В Москве пассажиры речных трамваев получат бесплатные угощения в выходные

В Москве пассажиры речных электросудов получат бесплатные угощения в выходные.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пассажирам регулярных речных электросудов будут раздавать бесплатные чай и угощения на пяти причалах Москвы в эти выходные, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«В эти выходные пассажирам регулярных речных электросудов будут раздавать чай и угощения. Специалисты подготовили для пассажиров бесплатные согревающие напитки и сладости, которые можно получить около пяти причалов: “Киевский” и “Парк Фили” первого маршрута, “Печатники” второго маршрута, “ЗИЛ” второго и третьего маршрутов, а также “Новоспасский” третьего маршрута», — говорится в сообщении.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в связи с морозами для удобства пассажиров специалисты разместили чайные домики с горячими напитками и сладостями у пяти причалов круглогодичного речного электротранспорта.

«Они работают все выходные — 24 и 25 января. Ранее мы устанавливали домики на период новогодних праздников — с 31 декабря по 11 января включительно. За это время пассажиры взяли более 23 тысяч литров чая и 164 тысячи сладостей», — рассказал Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.