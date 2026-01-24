Политолог прокомментировал участие Путина в открытии кампуса БФУ в Калининграде

Участие президента России Владимира Путина в открытии университетских кампусов в Калининграде, а также в Екатеринбурге и Южно-Сахалинске отражает приоритет государственной политики в сфере науки и высшего образования. Такое мнение высказал политолог Никита Сетов в своём личном телеграм-канале.
По его словам, для Калининградской области развитие образовательной инфраструктуры уже давно встроено в логику кадровой и социально-экономической политики. Новый кампус БФУ имени Канта становится частью этой управленческой стратегии.
«Запуск “Кантианы” закрывает проблему размещения студентов и создаёт условия для роста контингента обучающихся. Кампус формирует студенческую среду нового качества, повышает привлекательность региона для абитуриентов из других субъектов и иностранных студентов, а также формирует условия для подготовки кадров для региональной экономики», — добавил Сетов.
Эксперт подчёркивает, что реализация проекта в Калининграде демонстрирует, как федеральные инициативы могут быть эффективно использованы на региональном уровне. По его мнению, это пример успешного сочетания федерального приоритета и региональной реализации, направленной на долгосрочное развитие территории.
Владимир Путин с помощью телемоста принял участие в открытии общежития в студенческом городке БФУ им. Канта. Одновременно новые объекты запустили в Южно-Сахалинске и Екатеринбурге.