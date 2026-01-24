Политолог прокомментировал участие Путина в открытии кампуса БФУ в Калининграде

Эксперт подчёркивает, что реализация проекта в Калининграде демонстрирует, как федеральные инициативы могут быть эффективно использованы на региональном уровне. По его мнению, это пример успешного сочетания федерального приоритета и региональной реализации, направленной на долгосрочное развитие территории.