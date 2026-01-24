В Калининградском зоопарке реконструируют историческое здание Террариума, которое как курятник было построено еще в 1930-х годах. К работам планируют приступить в этом году. Об этом в телеграм-канале сообщила директор зоопарка Светлана Соколова.
По ее словам, эскизный проект реконструкции Террариума разработан известным нидерландским зооархитектором Эриком ван Влиеттом еще в 2017 году. Годы ушли на проектирование и торги. Получено положительное заключение госэкспертизы.
Срок строительства — около двух лет. Проект подразумевает и преображение площади рядом с Террариумом.