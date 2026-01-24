Человечество так и не создало универсальный детектор фальшивок

Илон Маск периодически продолжает напоминать об опасности ИИ и призывает остановить прогресс, пока не придумают ему противодействие. В декабре высказывался об этом. Но никто уже его не слушает. О недопустимости предоставления новых технологий в массовый доступ никто даже не заикается. Более того, на днях вышло исследование российских экспертов, которые проанализировали опыт 25 наиболее технологически развитых стран и пришли к выводу, что государства ослабляют регулирование применения и разработок генеративного ИИ. В общем, списывают на рынок: он, де, сам рассудит. Пока из развитых стран вводить ограничения решила только Южная Корея, закон вступил в силу 22 января.