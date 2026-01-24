Андрей Бочаров поручил за два года достроить храм Иоанна Кронштадтского

Отметим, строительство храма Иоанна Кронштадтского началось в Краснооктябрьском районе Волгограда в 2005 году. Однако существенный темп они набрали лишь в последние несколько лет. Благодаря вниманию властей удалось достроить подпорную стену, обустроить канализационную линию, наладить работу сетей водо-, газо- и теплоснабжения, довести до ума котельную. В самом разгаре облицовочные работы и роспись. Благоустройство прилегающей территории будет выполнено в рамках комплексного обновления пр. Металлургов.