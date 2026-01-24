Первая научная статья Садовничего в области математики заняла 100 страниц

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова академик РАН Виктор Садовничий признался, что свою первую научную статью написал на 100 страницах, что было в 10 с лишним раз больше требуемого журналом объема.
Общаясь с участниками традиционного студенческого огонька, академик вспомнил свой первый научный результат, принесший ему известность. Садовничий изложил эти выводы в статье объемом в 100 страниц и направил в научный журнал.
«Это была и дерзость, и было неправильно, так как журнал принимал 7−9 страниц, а я 100 прислал. И вдруг, а я жил в общежитии, меня вызвал дежурный студент и сообщил о звонке. Было 8 утра. Я беру трубку на пульте. [По телефону говорят]: “Виктор Антонович, это профессор Лидский”. Я присел, потому что [Виктор] Лидский — это икона, великий математик. Он сказал, что получил статью и она великовата», — добавил с улыбкой Садовничий.
Комментируя отчет председателя Студенческого научного общества МГУ Ивана Козлова об успехах организации в 2025 году, глава МГУ указал на то, что молодые ученые имеют преимущество на пути к профессиональному успеху, так как научные знания лучше усваиваются именно в молодости — так задумано природой.