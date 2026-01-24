Ричмонд
В Уфе сотрудники ГАИ нашли и задержали дрифтера на «Четырнадцатой» без прав

У дрифтера без прав из Уфы забрали машину на штрафстоянку.

Источник: Комсомольская правда

В ГАИ по Башкирии сообщили о задержании дрифтера на ВАЗ-2114, который гонял по улицам Уфы. Накануне в одном из телеграм-каналов появилось видео, как неизвестный водитель совершает опасные маневры на машине прямо посреди дороги. В течение суток после появления ролика его задержали.

Как пояснили в дорожной полиции, водителя нашли и привлекли к административной ответственности за управление автомобилем без прав. Никаких документов на машину у него не было, а сама «Четырнадцатая» не стояла на учете. В протоколе отразили и что стекла были покрыты недопустимой по плотности тонировкой.

В результате ВАЗ-2114 у дрифтера забрали и отправили на штрафстоянку.

— Совершая опасные маневры за рулем своего автомобиля, вы осознанно нарушаете требования ПДД, подвергаете опасности других участников дорожного движения и рискуете стать виновником ДТП! — прокомментировали в ГАИ по Башкирии.

