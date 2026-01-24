В Уфе сотрудники ГАИ нашли и задержали дрифтера на «Четырнадцатой» без прав

Как пояснили в дорожной полиции, водителя нашли и привлекли к административной ответственности за управление автомобилем без прав. Никаких документов на машину у него не было, а сама «Четырнадцатая» не стояла на учете. В протоколе отразили и что стекла были покрыты недопустимой по плотности тонировкой.