В Ростове творог и вермишель стоят дороже, чем в остальных донских городах

Специалисты сравнили цены на продукты в городах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону средняя стоимость творога в январе составила 486 рублей за килограмм. По данным Ростовстата, в остальных донских городах этот продукт стоит хоть и не намного, но дешевле. Так, в Шахтах кило творога обойдется в 479,50 рублей, а в Сальске — 468,74 рублей.

Вермишель в Донской столице также оказалась дороже, чем в других городах области — 113,72 рубля за килограмм. В Сальске за нее придется заплатить 113,43 рубля, а в Таганроге 111,72 рублей.

Что касается говядины, то дороже всего она стоит в Таганроге — 689,82 за килограмм. В Миллерово ценник на нее — 667 рублей за кило, а в Ростове — 665 рублей.

