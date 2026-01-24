В Ростове творог и вермишель стоят дороже, чем в остальных донских городах

В Ростове-на-Дону средняя стоимость творога в январе составила 486 рублей за килограмм. По данным Ростовстата, в остальных донских городах этот продукт стоит хоть и не намного, но дешевле. Так, в Шахтах кило творога обойдется в 479,50 рублей, а в Сальске — 468,74 рублей.