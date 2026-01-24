Россиянам дали надежду на четырехдневную рабочую неделю

«Со временем мы к этому придем, я это даже не подвергаю сомнению. Но на данный момент мы к этому не готовы. Потому что все эти эксперименты нужно вводить при стабилизации экономики, а мы находимся сейчас под гнетом более 32 тысяч западных санкций. У нас идет СВО», — заявила Бессараб в разговоре с «Лентой.ру».
Тем не менее она отмечает, что в перспективе Россия все же придет к более короткой рабочей неделе. Она считает, что это будет возможно в связи с развитием нейросетей и робототехники в целом. По ее словам, развитие технологий позволит перераспределить часть функций человека на умные системы.
Ранее Бессараб уже обращала внимание на тему сокращенной рабочей недели, отмечая, что ближайшая короткая рабочая неделя ждет россиян в конце февраля: с 24 по 27 февраля они будут трудиться четыре дня из-за праздничного дня 23 февраля. Тогда она подчеркивала, что речь идет лишь о календарных переносах.