Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье изменят схему движения двух междугородних автобусных маршрутов

Схему движения двух междугородних автобусных маршрутов изменят с 1 февраля, сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

Источник: Министерство транспорта Пермского края

Так, автобусы, следующие по рейсам № 749 Соликамск — Пермь и № 806 Березники — Пермь, перестанут принимать и выпускать пассажиров на остановках «Трансагентство» и «Пермь-2». Изменения начнут действовать с 1 февраля. По данным ведомства, это связано со сложной дорожной обстановкой.

Начиная с воскресенья, автобусы будут следовать по улицам Екатерининской, Попова и Революции и до пермского автовокзала.

«В обратном направлении автобусы будут следовать без изменения схемы движения», — отметили в министерстве.

Напомним, с 27 января в Перми изменится схема движения по площади Гайдара.