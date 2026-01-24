В Прикамье изменят схему движения двух междугородних автобусных маршрутов

Так, автобусы, следующие по рейсам № 749 Соликамск — Пермь и № 806 Березники — Пермь, перестанут принимать и выпускать пассажиров на остановках «Трансагентство» и «Пермь-2». Изменения начнут действовать с 1 февраля. По данным ведомства, это связано со сложной дорожной обстановкой.