«Не вернулся домой и перестал выходить на связь»: в Забайкалье пять месяцев не могут найти 25-летнего парня

В приёмную Бастрыкина во «ВКонтакте» обратилась мать пропавшего — жительница Забайкальского края. Она сообщила, что её 25 летний сын в сентябре прошлого года покинул место жительства и отправился в село Трубачево Газимуро Заводского района. После этого молодой человек не вернулся домой и перестал выходить на связь с родственниками. Ситуация была освещена в средствах массовой информации.