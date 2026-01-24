«Не вернулся домой и перестал выходить на связь»: в Забайкалье пять месяцев не могут найти 25-летнего парня

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу о безвестном исчезновении молодого человека в Забайкальском крае.
В приёмную Бастрыкина во «ВКонтакте» обратилась мать пропавшего — жительница Забайкальского края. Она сообщила, что её 25 летний сын в сентябре прошлого года покинул место жительства и отправился в село Трубачево Газимуро Заводского района. После этого молодой человек не вернулся домой и перестал выходить на связь с родственниками. Ситуация была освещена в средствах массовой информации.
Руководителю СУ СК России по Забайкальскому краю Алексею Вольному Бастрыкин поручил усилить поисковые мероприятия и регулярно докладывать о ходе и результатах расследования. Главному управлению криминалистики СК России — оказать методическую помощь.