«Парковка, непропуск пешеходов, лихачество». МВД сказало, на что чаще всего жалуются белорусы через чат-бот

Белорусы чаще всего жалуются на парковку и непропуск пешеходов через чат-бот Министерства внутренних дел. Подробности приводит газета «На страже» и журнал «Милиция Беларуси».
Чат-бот МВД работает во всех регионах страны, а также в Минске. Заместитель начальника УОДС УВД — начальник службы милиции «102» Сергей Пузырев обратил внимание, что чат-бот дает возможность белорусам анонимно и в круглосуточном режиме сообщать про происшествия, правонарушения, прикрепляя фото, видео, голосовые сообщения.
Чаще всего белорусы через чат-бот жаловались на нарушение правил парковки, лихачество, а также непропуск пешеходов. Каждое из сообщений подтверждалось фото, записями с видеорегистраторов.
Кроме того, все чаще поступает информация о мошенничествах, домашнем насилии, шантаже, угрозах, хулиганствах. Особое внимание уделяется также видео из социальных сетей, которые вызывают резонанс в обществе.
«Например, на одной из записей девочки-подростки избивали свою ровесницу. Участников инцидента помогла установить школьная форма», — отметили в сообщении.
