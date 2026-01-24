Ричмонд
«Парковка, непропуск пешеходов, лихачество». МВД сказало, на что чаще всего жалуются белорусы через чат-бот

Белорусы чаще всего жалуются на парковку и непропуск пешеходов через чат-бот МВД.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы чаще всего жалуются на парковку и непропуск пешеходов через чат-бот Министерства внутренних дел. Подробности приводит газета «На страже» и журнал «Милиция Беларуси».

Чат-бот МВД работает во всех регионах страны, а также в Минске. Заместитель начальника УОДС УВД — начальник службы милиции «102» Сергей Пузырев обратил внимание, что чат-бот дает возможность белорусам анонимно и в круглосуточном режиме сообщать про происшествия, правонарушения, прикрепляя фото, видео, голосовые сообщения.

Чаще всего белорусы через чат-бот жаловались на нарушение правил парковки, лихачество, а также непропуск пешеходов. Каждое из сообщений подтверждалось фото, записями с видеорегистраторов.

Кроме того, все чаще поступает информация о мошенничествах, домашнем насилии, шантаже, угрозах, хулиганствах. Особое внимание уделяется также видео из социальных сетей, которые вызывают резонанс в обществе.

«Например, на одной из записей девочки-подростки избивали свою ровесницу. Участников инцидента помогла установить школьная форма», — отметили в сообщении.

Тем временем минчанин получил уголовное дело из-за 1300 долларов из дивана соседа.

Ранее в Минске пенсионерка оставила кошелек на прилавке магазина — что было дальше.

Также мы писали, что минчанка выпила два литра вина и села за руль авто, пытаясь доехать домой.