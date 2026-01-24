«Парковка, непропуск пешеходов, лихачество». МВД сказало, на что чаще всего жалуются белорусы через чат-бот

Чат-бот МВД работает во всех регионах страны, а также в Минске. Заместитель начальника УОДС УВД — начальник службы милиции «102» Сергей Пузырев обратил внимание, что чат-бот дает возможность белорусам анонимно и в круглосуточном режиме сообщать про происшествия, правонарушения, прикрепляя фото, видео, голосовые сообщения.