Воронежцев пригласили на личный прием к руководителю областного СКР

Руководитель следственного управления СК России по Воронежской области Михаил Селюков проведет личный выездной прием граждан. Мероприятие состоится 29 января, начало в 17:00, в следственном отделе по Железнодорожному району Воронежа по адресу: ул. Остужева, 7.
На приеме жители региона смогут обратиться к руководителю ведомства с вопросами, касающимися расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок. Также будут приниматься жалобы на действия, бездействие или процессуальные решения, принятые сотрудниками областного следственного управления СКР.
Для участия в приеме необходима предварительная запись по телефонам: 8 (910)289−82−30 или 8 (473)269−81−21. Запись осуществляется в рабочее время: с понедельника по среду с 09:00 до 18:00, в четверг — с 09:00 до 13:00.
Обращающимся при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае, если гражданин представляет интересы другого лица, потребуется соответствующая доверенность.