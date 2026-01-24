Воронежцев пригласили на личный прием к руководителю областного СКР

Для участия в приеме необходима предварительная запись по телефонам: 8 (910)289−82−30 или 8 (473)269−81−21. Запись осуществляется в рабочее время: с понедельника по среду с 09:00 до 18:00, в четверг — с 09:00 до 13:00.