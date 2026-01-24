Путин поздравил композитора Бибергана с днем рождения

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил в поздравлении с днем рождения композитора Вадима Бибергана, что его произведения стали современной классикой и пользуются признанием любителей искусства, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.