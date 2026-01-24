Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил композитора Бибергана с днем рождения

Путин: произведения Вадима Бибергана стали современной классикой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил в поздравлении с днем рождения композитора Вадима Бибергана, что его произведения стали современной классикой и пользуются признанием любителей искусства, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Композитору и народному артисту России Бибергану 24 января исполнилось 89 лет.

«Ваши произведения стали современной классикой, вошли в репертуар известных исполнителей, звучат в художественных фильмах и театральных постановках и по праву пользуются признанием любителей искусства», — говорится в поздравлении.

Президент добавил, что за годы преданного служения отечественной культуре Биберган в полной мере реализовал самобытный талант в самых разных музыкальных жанрах.

Также глава государства пожелал композитору здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.