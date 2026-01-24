В Омске волонтеры спасли троих замерзающих людей в лютую стужу

Омское отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» спасло в мороз троих человек. Акция прошла в ночь с 23 на 24 января, когда температура воздуха опустилась до −30 градусов.
Четыре экипажа добровольцев проехали с патрулированием более 300 км по разным округам города. В Октябрьском — помогли 62-летней женщине. Не имея денег на такси, она пешком шла домой после окончания работы общественного транспорта.
«От нашей помощи женщина сначала неуверенно отказалась, решив, что сможет дойти до дома самка. Объяснили ей, что дальнейший путь займет еще не менее 30 минут по безлюдной местности через промзону и железнодорожные пути. Омичка согласилась, мы доставили ее до места жительства», — рассказали в отряде.
Другой экипаж подобрал замерзшего пешехода на улице 3-я Северная. Человек был полностью покрыт инеем, мужчину отвезли домой.
Третья группа волонтеров встретила в городке Нефтяников продрогшего омича 55−60 лет, который пытался поймать попутку на остановке. Телефона у пешехода при себе не было, а поэтому и возможности вызвать такси. Добровольцы заказали машину и проконтролировали, чтобы мужчина благополучно добрался домой.
«Если вы заметили человека, которому может быть нужна помощь — не проходите мимо. Позвоните на горячую линию отряда “ЛизаАлерт”: 8−800−700−54−52. Один звонок может спасти жизнь», — призвали местных жителей волонтеры.
