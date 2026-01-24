В Ростове на Суворовском пассажирам пришлось толкать застрявший автобус

Так, по словам очевидцев, в ЖК «Суворовский» пассажирам городского транспорта пришлось с заметным опозданием добираться до нужной точки из-за того, что автобус застрял на подъеме. Со слов свидетелей инцидента, дорогу сковала наледь и автобус просто пробуксовывал, не двигаясь с места.