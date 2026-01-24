Ричмонд
В Ростове на Суворовском пассажирам пришлось толкать застрявший автобус

Ростовчане рассказали, что толкали автобус в гору из-за наледи на дороге.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в субботу, 24 января, продолжают устранять последствия метели. Из-за снегопада накануне вечером город сковало пробками. Последствия непогоды устраняли всю ночь, а также на следующий день.

Однако горожане в соцсетях сообщили, что не все районы были очищены от снега.

Так, по словам очевидцев, в ЖК «Суворовский» пассажирам городского транспорта пришлось с заметным опозданием добираться до нужной точки из-за того, что автобус застрял на подъеме. Со слов свидетелей инцидента, дорогу сковала наледь и автобус просто пробуксовывал, не двигаясь с места.

В результате пассажирам-мужчинам пришлось толкать транспорт и только потом продолжить маршрут.

Со слов местных жителей, на этом отрезке дороги во время гололеда периодически случаются подобные ситуации.

