На автодорогах в Ростовской области развернули пункты обогрева

МЧС России развернуло 12 пунктов обогрева на автодорогах в Ростовской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. МЧС России развернуло 12 пунктов обогрева на трассах в Ростовской области на фоне метели, гололёда и налипания мокрого снега, сообщает пресс-служба МЧС России.

«По данным синоптиков, метель, гололёд и налипание мокрого снега сохранятся в регионе до 26 января. В превентивных целях сотрудниками МЧС России развернуты 12 мобильных пунктов обогрева на федеральной автодороге М-4 “Дон”, а также на трассах регионального значения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в пунктах обогрева водители могут подзарядить телефон, выпить горячего чая и переждать непогоду.