В башкирском Янауле открыли новую детскую поликлинику

Глава региона подчеркнул, что в прошлом году при поддержке федерального финансирования строились сразу несколько поликлиник. В Аскинском районе медучреждение уже открыто, а в Учалинском, Бакалинском и Абзелиловском районах «почти готовы к приему пациентов».