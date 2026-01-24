В башкирском Янауле открыли новую детскую поликлинику

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях сообщил, что в Янауле начала прием новая детская поликлиника. Медучреждение построили в рамках реализации Нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке федеральной казны.
Глава региона подчеркнул, что в прошлом году при поддержке федерального финансирования строились сразу несколько поликлиник. В Аскинском районе медучреждение уже открыто, а в Учалинском, Бакалинском и Абзелиловском районах «почти готовы к приему пациентов».
— Параллельно своими силами мы начали обновление поликлиник в Уфе. Мы понимаем, что именно с первичного звена начинается забота о здоровье наших жителей. Поэтому работу эту обязательно будем продолжать, — написал Хабиров в своих соцсетях.