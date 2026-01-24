Для ликвидации подтоплений в Краснодаре подготовили 52 единицы спецтехники

В связи с приходом осадков и таянием снега в краевой столице подготовили 35 машин и 17 мотопомп для откачивания воды. Часть спецтехники работает на улицах Есенина, Мусоргского, Автомобильной и по другим адресам. В мэрии Краснодара заявили, что коммунальные службы осуществляют мониторинг улично-дорожной сети на предмет подтоплений.