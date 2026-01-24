Ричмонд
Для ликвидации подтоплений в Краснодаре подготовили 52 единицы спецтехники

В Краснодаре для ликвидации возможных подтоплений в связи с таянием снега будут задействованы 52 единицы спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник: Telegram-канал МЦУ Краснодара

В связи с приходом осадков и таянием снега в краевой столице подготовили 35 машин и 17 мотопомп для откачивания воды. Часть спецтехники работает на улицах Есенина, Мусоргского, Автомобильной и по другим адресам. В мэрии Краснодара заявили, что коммунальные службы осуществляют мониторинг улично-дорожной сети на предмет подтоплений.

На магистральных улицах продолжаются работы по расчистке дождеприемников от снега и наледи. За 23 января, по данным администрации краевого центра, очистили порядка 400 ливневых колодцев.

На территории Краснодара вплоть до 25 января действует штормовое предупреждение из-за непогоды. В регионе и краевой столице прогнозируют осадки и возможное повышение уровня воды в реках.