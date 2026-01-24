Чибис: восстановление электроснабжения в Заполярье займет не менее суток

Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП — в сетевой компании называют причиной снегопад и шквалистый ветер. По словам главы региона Андрея Чибиса, восстановительные работы займут не менее суток. Блэкаут затронул не только жилой фонд, но и корабли Северного флота — их перевели на автономный режим энергообеспечения. Тем временем СК России возбудил уголовное дело о халатности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».