На трассах Ростовской области развернули пункты обогрева

В Ростовской области из-за мороза и снегопада сотрудники МЧС развернули на автодорогах мобильные пункты обогрева.
Всего их 12. В них водители могут согреться, подзарядить телефон, выпить горячего чая и переждать непогоду.
Пункты обогрева располагаются на трассах «Волгодонск-Морозовск», 1000 км М-4 «Дон», 316 км Р-260, 983 км М-4 «Дон», 929 км М-4 «Дон», 216 км Р-260, 1014 км М-4 «Дон», 1056 км М-4 «Дон», 1086 км М-4 «Дон», 82 км Р-280, 52 км Р-280, 853 км М-4 «Дон».
По прогнозам, метель и гололед продлятся до 26 января.
