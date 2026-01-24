Ричмонд
-10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МГУ прошла церемония розлива медовухи в честь Дня студента

Ректор МГУ провел традиционную церемонию розлива медовухи в честь Дня студента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий дал старт традиционной церемонии розлива медовухи, сваренной в честь Дня студента и 271-й годовщины основания вуза, передает корреспондент РИА Новости.

День российского студенчества будет отмечаться 25 января.

«Мед собирал я все лето, 100 килограмм… Она (медовуха — ред.) прекрасна, безалкогольная. И я призываю всех по бокальчику выпить», — сказал Садовничий.

Ректор первым продегустировал фирменный напиток и высоко оценил его вкус.

Рецепт фирменной медовухи от Садовничего хранится в секрете. Традиция угощать студентов этим исконно русским напитком существует с 1993 года.