В Омске появился креативный Гейзерный ниндзя

Необычную серию активностей #степные_ниндзя запустили в Омске. В рамках этого креатива художники создали персонаж Гейзерный ниндзя. По-другому картонного человечка называют Дух парения. Кто это такой — рассказали 23 января в телеграм-канале «Крепкий палец».
«Гейзерный ниндзя любит места, где горячие пары встречаются с морозным воздухом, превращая все вокруг в обледенение. Он выискивает точки прорыва теплотрасс или горячие подземные источники и вольготно устраивается в ледяных лагунах, наслаждаясь жизнью», — поэтично описал автор поста пристрастия бумажного ниндзи.
Публикацию сопровождает видеозапись, на которой Дух парения посещает окрестности остановки «Сибади» в Советском округе города. Ролик демонстрирует, как мощно дышит паром стихийный сибирский «гейзер».
Создатели персонажа добавили, что в теплые сезоны он становится невидимым, иногда может впасть в спячку. В морозы — снова начинает путешествовать вместе с арт-группой, чтобы зафиксировать и показать горожанам масштабы омских «апокалипсисов».
Фото: телеграм-канал «Крепкий палец».
Ранее «КП Омск» сообщила, что жители региона замерзают и возмущаются ответами администрации.