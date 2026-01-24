Власти Башкирии напомнили при какой температуре в школах отменят уроки

Занятия для учеников с 5 по 9 класс включительно в сельских школах отменяются при температуре −25°С, а в городских — при −27°С. Старшеклассники могут не ходить в школу в сельской местности, если за окном −30°С, а в городах — при −32°С. Министр просвещения также отметил, что родители сами решают, идти ли ребенку в школу, когда за окном сильные холода.