Власти Башкирии напомнили при какой температуре в школах отменят уроки

При какой температуре в школах Башкирии отменят занятия.

Источник: Комсомольская правда

На Башкирию опустились сильные морозы, столбики термометров ранним утром 24 января опустились в некоторых районах до −41°С. По прогнозу метеорологов холода задержатся в регионе почти до середины следующей недели. В этой связи в министерстве просвещения республики в очередной раз напомнили, при какой температуре детям не нужно приходить в школу.

Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин в своих соцсетях представил подробную информацию о том, при каких условиях будут отменены уроки. Так, ученики начальных классов в сельских школах не пойдут на занятия при температуре воздуха −23°С, а в городах при −25°С.

Занятия для учеников с 5 по 9 класс включительно в сельских школах отменяются при температуре −25°С, а в городских — при −27°С. Старшеклассники могут не ходить в школу в сельской местности, если за окном −30°С, а в городах — при −32°С. Министр просвещения также отметил, что родители сами решают, идти ли ребенку в школу, когда за окном сильные холода.

— Школа работает при любой температуре наружного воздуха и решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно с учетом погодных условий, — написал министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин.

