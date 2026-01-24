Власти Башкирии напомнили при какой температуре в школах отменят уроки

На Башкирию опустились сильные морозы, столбики термометров ранним утром 24 января опустились в некоторых районах до −41°С. По прогнозу метеорологов холода задержатся в регионе почти до середины следующей недели. В этой связи в министерстве просвещения республики в очередной раз напомнили, при какой температуре детям не нужно приходить в школу.
Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин в своих соцсетях представил подробную информацию о том, при каких условиях будут отменены уроки. Так, ученики начальных классов в сельских школах не пойдут на занятия при температуре воздуха −23°С, а в городах при −25°С.
Занятия для учеников с 5 по 9 класс включительно в сельских школах отменяются при температуре −25°С, а в городских — при −27°С. Старшеклассники могут не ходить в школу в сельской местности, если за окном −30°С, а в городах — при −32°С. Министр просвещения также отметил, что родители сами решают, идти ли ребенку в школу, когда за окном сильные холода.
— Школа работает при любой температуре наружного воздуха и решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно с учетом погодных условий, — написал министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин.
