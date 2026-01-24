Ричмонд
В ростовской области стоимость сливочного масла превысила тысячу рублей за килограмм

В Ростове сливочное масло в январе стоило 1 091 рубль.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики назвали среднюю стоимость на некоторые продукты в Ростовской области, среди них — сливочное масло. По данным Ростовстата, средняя цена за килограмм на Дону составляет 1 100 рублей. При том в Донской столице оно стоит 1091 рубль, в Волгодонске — 1205 за килограмм, а в Шахтах — 1 098,86 рублей за кило.

Средняя цена на литр подсолнечного масла в регионе приближается к 150 рублям. В Донской столице оно стоит 152 рубля, в Волгодонске — 141 рубль, а в Таганроге — 154 рубля за один литр.

