Схему защиты морского побережья Калининградской области разработает институт из Санкт-Петербурга

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени Карпинского из Санкт-Петербурга разработает генеральную схему берегозащиты. Об этом сообщает Балтберегозащита в «ВКонтакте».
«Работы будут проводится в 2026 и 2027 годы», — говорится в сообщении.
Известно, что на этот год запланирован комплекс научных исследований: от гидрометеорологических, геоморфологических и литодинамических условий до оценки экологической обстановки в береговой зоне и поиска песчаных прибрежных ресурсов для пополнения пляжей.
В планах подготовить 16 отчетов по различным направлениям, которые станут обоснованием для берегозащитных мероприятий до 2050 года.
Об участии в работе местных специалистов не сообщается.