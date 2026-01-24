Ричмонд
Схему защиты морского побережья Калининградской области разработает институт из Санкт-Петербурга

На работы выделено два года.

Источник: «Балтберегозащита»

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени Карпинского из Санкт-Петербурга разработает генеральную схему берегозащиты. Об этом сообщает Балтберегозащита в «ВКонтакте».

«Работы будут проводится в 2026 и 2027 годы», — говорится в сообщении.

Известно, что на этот год запланирован комплекс научных исследований: от гидрометеорологических, геоморфологических и литодинамических условий до оценки экологической обстановки в береговой зоне и поиска песчаных прибрежных ресурсов для пополнения пляжей.

В планах подготовить 16 отчетов по различным направлениям, которые станут обоснованием для берегозащитных мероприятий до 2050 года.

Об участии в работе местных специалистов не сообщается.