Ричмонд
-10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Академик Роберт Нигматулин удостоен награды «Звезда Московского университета»

Его наградили «за выдающийся вклад в развитие науки и образования».

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Высшая общественная награда «Звезда Московского университета», ежегодно вручаемая в преддверии отмечаемой 25 января годовщины основания МГУ им. М. В. Ломоносова, присуждена академику РАН Роберту Нигматулину. Вручение состоялось на университетском гала-концерте «Татьянин день», передает корреспондент ТАСС.

Заведующий кафедрой газовой и волновой динамики механико-математического факультета МГУ, научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин награжден «за выдающийся вклад в развитие науки и образования».

«Звезда Московского университета» — награда студенческих организаций вуза, вручаемая ежегодно за особые заслуги перед вузом. В 2025 году ее получил писатель и журналист Марек Хальтер, создавший в 1991 году Французский университетский колледж при МГУ. Церемония состоялась 27 января и совпала с 89-м днем рождения Хальтера.