Академик Роберт Нигматулин удостоен награды «Звезда Московского университета»

«Звезда Московского университета» — награда студенческих организаций вуза, вручаемая ежегодно за особые заслуги перед вузом. В 2025 году ее получил писатель и журналист Марек Хальтер, создавший в 1991 году Французский университетский колледж при МГУ. Церемония состоялась 27 января и совпала с 89-м днем рождения Хальтера.