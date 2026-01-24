Ричмонд
В Омской области подорожало пользование водными объектами

К ставкам 2025 года применили повышающий коэффициент 1,0845.

В Омской области с начала 2026 года вступили в силу новые ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности. Об этом рассказали 23 января в минприроды региона.

Для расчета новых тарифов по всем целям водопользования применили повышающий коэффициент 1,0845 к ставкам 2025 года. Итоговые суммы округлили до полного рубля в соответствии с установленным порядком.

Согласно новым нормативам, ставка платы за забор воды из поверхностных объектов теперь составляет 1417 рублей за одну тысячу кубических метров. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ставка была установлена на уровне 354 рубля за такой же объем.

Использование акватории поверхностных водных объектов оценили в 1 587 292 рубля за один квадратный километр в год.

