В Омской области подорожало пользование водными объектами

Согласно новым нормативам, ставка платы за забор воды из поверхностных объектов теперь составляет 1417 рублей за одну тысячу кубических метров. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ставка была установлена на уровне 354 рубля за такой же объем.