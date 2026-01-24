Ричмонд
Матч ФК «Ростов» с ФК «Локомотив» закончился ничьей 24 января в ОАЭ

ФК «Ростов» и ФК «Локомотив» завершили встречу 24 января со счетом 1:1.

Источник: Комсомольская правда

ФК «Ростов» 24 января встретился на поле с ФК «Локомотив». Игра проходила в рамках товарищеского матча на зимних тренировочных сборах в ОАЭ, в городе Абу-Даби.

«Локомотив» сыграл в зеленом комплекте, наша команда была в желто-синей форме.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол «Ростова», автором которого был Герман Игнатов, железнодорожники ответили точным ударом Николая Комличенко.

«Ростов» ушел на зимнюю паузу на 11-м месте в таблице РПЛ. Южане набрали 21 очко. «Локомотив» 37-ю очками расположился на третьей позиции.

