Матч ФК «Ростов» с ФК «Локомотив» закончился ничьей 24 января в ОАЭ

ФК «Ростов» 24 января встретился на поле с ФК «Локомотив». Игра проходила в рамках товарищеского матча на зимних тренировочных сборах в ОАЭ, в городе Абу-Даби.
«Локомотив» сыграл в зеленом комплекте, наша команда была в желто-синей форме.
Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол «Ростова», автором которого был Герман Игнатов, железнодорожники ответили точным ударом Николая Комличенко.
«Ростов» ушел на зимнюю паузу на 11-м месте в таблице РПЛ. Южане набрали 21 очко. «Локомотив» 37-ю очками расположился на третьей позиции.
