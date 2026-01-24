В Ростове в начале рабочей недели начнут отключать свет

В Ростове-на-Дону с понедельника, 26 января, запланировано отключение электроэнергии. Это связано с плановыми работами на линиях. В «Донэнерго» рассказали, где конкретно и когда не будет света.
26 января электричество с 9 утра до 5 вечера отключат по следующим адресам: ул. Полторацкого 72−96; ул. Цимлянская 1−27, 2−24; ул. Чкалова 75−97, 92−118; ул. Кировоградская 19−47, 28−50; ул. Димитрова 52−74, 45−55.
27 января света не будет с 9 утра до пяти вечера по таким адресам: ул. Дундича 2−62, 1−67; ул. Конституционная 66−106, 63−103; ул. 20-лет Октября 72−114, 81−125; ул. Кемеровская 70−114, 65−109; ул. Калужская 82−126, 103−159; ул. Глинки 98−152, 95−153; ул. Мурманская 96−164, 91−153; ул. Камская 92−152, 101−167; ул. Волжская 110−156, 101−147; ул. Брестская 2−36; ул. Карбышева 30−42; ул. 1-я Грамши 1−55, 2−66; ул. 2-я Грамши 35−91, 36−98; ул. Гончарова 2−38, 1−39; ул. Дундича 48−58; ул. Можайская 7−77; ул. 12 декабря 69−93, 94−118; ул. Физическая 9−11, 8−12; ул. Карбышева 9−35, 2−30; пер. Зимовниковский 2−12, 1−27; пер. Кузнецкий 1−51, 2−28; пер. Цокольный 1−5, 2−10.
28 января с 9 утра до 5 вечера электроэнергия пропадет в домах, расположенных по следующим адресам: ул. 1-ая Киргизская 37−55, 46−72; ул. 2-ая Киргизская 36−46, 51−71; ул. Казахская 44−60; пер. Уральский 31−61,36−66; пер. Ухтомский 1−69, 2−74; пер. Хибинский 1−65, 2−66; пер. Кубанский 1−69, 2−68; ул. Белорусская 61−65.
29 января с 9 утра до 4 часов дня света не будет по таким адресам: пер. Газетный 53−55, 60−70, 73−77; ул. Пушкинская 70−92; пер. Семашко 72.
30 января электроэнергию с 9 утра до 5 вечера отключат по следующим адресам: ул. Борко 1, 2−6, 6/2, 6/3; ул. Капустина 8−14.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.