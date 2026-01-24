В воздухе над Уфой зафиксировали превышение уровня вредных веществ

Накануне в Башгидрометцентре сообщили, что 22 января в атмосферном воздухе над Уфой было зафиксировано превышенное содержание вредных веществ. По данным метеослужбы, в районе улицы Ульяновых концентрация изопропилбензола в этот день превысила норму в 3,1 раза.
В этот же день и в том же месте специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 1,5 раза. А на улице Минской 22 января 2026 года зафиксировали повышенное содержание диоксида азота, правда — 1,04 от уровня ПДК.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.