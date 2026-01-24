Ричмонд
Под видом соцпомощи орудуют аферисты: мэрия Кишинева предупреждает о мошенниках в жилых домах

Кишинёвская мэрия предупреждает жителей столицы о случаях появления неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками служб социальной помощи.

Источник: Комсомольская правда

В примэрии предупреждают кишиневцев о фейковых соцработниках.

Кишинёвская мэрия информирует граждан о недавних случаях появления неустановленных лиц у домов, ложно представляющихся сотрудниками служб социальной помощи.

«Эти лица предлагают к продаже различные товары для дома, ссылаясь на наличие “акций” или “сниженных цен”», — сообщили в примэрии.

Кишинёвская мэрия предупреждает, что:

Сотрудники служб социальной помощи не продают товары;

Они не просят и не собирают деньги на дому у получателей помощи;