Под видом соцпомощи орудуют аферисты: мэрия Кишинева предупреждает о мошенниках в жилых домах

В примэрии предупреждают кишиневцев о фейковых соцработниках.
Кишинёвская мэрия информирует граждан о недавних случаях появления неустановленных лиц у домов, ложно представляющихся сотрудниками служб социальной помощи.
«Эти лица предлагают к продаже различные товары для дома, ссылаясь на наличие “акций” или “сниженных цен”», — сообщили в примэрии.
Кишинёвская мэрия предупреждает, что:
Сотрудники служб социальной помощи не продают товары;
Они не просят и не собирают деньги на дому у получателей помощи;