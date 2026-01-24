Компания T2 прокомментировала ситуацию с номером за 15 тысяч рублей

В компании уточнили, что выбор красивого номера — это привилегия, которую выбирает сам клиент, он может подключить обычный номер на общих основаниях. У оператора есть четкие критерии оценки категорий номеров как платиновых, золотых и серебряных, на основании которых определяется их стоимость. «Ситуация, при которой стандартный номер определяется как платиновый, исключена», — заверили там.