Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кусковском лесопарке заметили уникальную для Москвы птицу

В Кусковском лесопарке Москвы впервые за более чем сто лет заметили уникальных птиц — щуров.

Источник: Аргументы и факты

В Кусковском лесопарке Москвы впервые за более чем сто лет заметили уникальных птиц — щуров, передает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Сообщается, что пять—семь особей с ярко-малиновым оперением во время прогулки обнаружил бердвотчер (наблюдатель за птицами) и оперативно передал сведения экологам. Специалисты департамента подтвердили находку и успели сделать фото птиц.

«Обнаружение нескольких особей щура в наших широтах считается уникальным событием. Последний раз птиц этого вида в Москве наблюдали осенью 1913 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты Департамента природопользования считают, что появление такой редкой птицы в Москве может быть связано с обилием корма в столице по сравнению с привычными местами обитания.