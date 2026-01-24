В Кусковском лесопарке заметили уникальную для Москвы птицу

В Кусковском лесопарке Москвы впервые за более чем сто лет заметили уникальных птиц — щуров, передает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на Департамент природопользования и охраны окружающей среды.
Сообщается, что пять—семь особей с ярко-малиновым оперением во время прогулки обнаружил бердвотчер (наблюдатель за птицами) и оперативно передал сведения экологам. Специалисты департамента подтвердили находку и успели сделать фото птиц.
«Обнаружение нескольких особей щура в наших широтах считается уникальным событием. Последний раз птиц этого вида в Москве наблюдали осенью 1913 года», — говорится в сообщении пресс-службы.
Специалисты Департамента природопользования считают, что появление такой редкой птицы в Москве может быть связано с обилием корма в столице по сравнению с привычными местами обитания.