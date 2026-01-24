Чтобы летом не жалеть: что нужно обязательно сделать садоводам до 28 февраля

Морозный и сухой февраль сулит жаркое и засушливое лето. Это сигнал к подготовке систем полива и выбору устойчивых к засухе сортов. Вьюжный февраль с метелями предвещает дождливую, затяжную весну и такое же лето. Стоит заранее подумать о дренаже на участке. Какая погода на Сретение (15 февраля), такая и вся весна будет. Ясный день обещает раннюю весну, метель — позднюю и холодную. Длинные сосульки в феврале указывают на долгую, затяжную весну, что советует не спешить с ранними посевами в грунт. Гром в феврале — редкая примета, предсказывающая сильные ветра на протяжении всего предстоящего года. Сильные морозы в конце февраля обещают, что март будет мягким и тёплым, позволяя рассчитывать на раннее начало работ. Если февраль богат на снегопады и иней на деревьях — летом можно ждать хорошего урожая зерновых и грибов. Солнечная погода 2 февраля, в Ефимов день указывает на раннюю и ясную весну, а облачность — на поздние холода.