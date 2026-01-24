Чтобы летом не жалеть: что нужно обязательно сделать садоводам до 28 февраля

Пока природа дремлет, садоводы закладывают «фундамент» будущего урожая.
Февраль для дачников — старт первых серьезных работ. Чтобы будущий урожай порадовал и количеством, и качеством, важно правильно выбрать дни для посева и ухода за растениями. Многие в этом деле опираются на лунный посевной календарь садовода и огородника. URA.RU подготовило удобную шпаргалку на февраль 2026 года: когда стоит браться за рассаду, а когда лучше сделать паузу.
Календарь садовода на февраль 2026.
Работы в начале месяца.
1 февраля, воскресенье — растущая Луна.
Сегодня энергетика дня больше способствует созерцанию и планированию, чем активным действиям. Лучше отложить любые работы, связанные с посевом, пересадкой или внесением удобрений. Вместо этого идеально подойдет спокойная подготовка: переберите свою коллекцию семян, сверившись со сроками годности. Составьте подробный план расположения грядок на участке и график будущих посевов. Также можно посвятить время изучению новых агротехник или сортов в садоводческой литературе или блогах.
2 февраля, понедельник — полнолуние.
В фазу полнолуния жизненные силы растений достигают пика в надземной части, что делает их очень чувствительными к любым манипуляциям. Посев, обрезка, полив и пересадка в этот день могут принести больше вреда, чем пользы. Это прекрасное время для интеллектуальной работы: сравните ассортимент семян в разных магазинах, почитайте отзывы о новых гибридах. Составьте окончательный список покупок, включив в него не только семена, но и необходимые удобрения, грунт и инвентарь.
3 февраля, вторник — убывающая Луна.
Хотя Луна перешла в убывающую фазу, благоприятную для корневой системы, день все еще не подходит для активного вмешательства в жизнь растений. Перенесите все посевы и посадки на более подходящее время. Зато можно заняться чисто технической подготовкой: проверьте, достаточно ли у вас рассадных ящиков и кассет. Убедитесь в исправности фитоламп для досвечивания сеянцев, а также займитесь сортировкой и маркировкой уже имеющихся семян.
4 февраля, среда — убывающая Луна.
Энергетика среды позволяет заняться полезными, но не инвазивными делами. Если вы еще не завершили покупку семян, сегодня удачный день для этого — выбор будет взвешенным. Для комнатных растений допустима осторожная подкормка, направленная на укрепление корней, например, фосфорно-калийным удобрением. Если в горшках завелись почвенные мушки, аккуратно прорыхлите верхний слой грунта и обработайте его биологическим препаратом, чтобы не тревожить корни растений.
5 февраля, четверг — убывающая Луна.
Этот день хорошо подходит для практических хозяйственных работ. Продолжайте выгонку витаминной зелени на подоконнике, поставив в воду луковицы или корнеплоды петрушки. В саду, если стоит безморозная погода (выше −5 градусов), можно провести санитарную обрезку сухих и поврежденных веток у деревьев и кустарников. При этом воздержитесь от полива комнатных и тепличных растений, так как в убывающую Луну усвоение влаги замедлено, что может привести к закисанию почвы.
6 февраля, пятница — убывающая Луна.
Продолжайте работы, начатые накануне. День благоприятен для выгонки зелени из репчатого лука или корнеплодов свеклы в теплой комнате. В саду при подходящих погодных условиях можно продолжить формирующую обрезку плодовых деревьев, удаляя ветви, растущие внутрь кроны. Это улучшит ее освещенность и проветривание в будущем сезоне. Полив сегодня по-прежнему не рекомендуется, чтобы не создавать избыточной влажности в зоне корней.
7 февраля, суббота — убывающая Луна.
Суббота — отличный день для проведения ревизии в хранилищах. Проверьте состояние овощей и фруктов в погребе, удалите подпорченные экземпляры, чтобы предотвратить распространение гнили. В саду, если позволяет температура, завершите запланированную обрезку. Также это удачное время для приобретения семян поздних культур или тех, что вы могли забыть купить ранее. Активный полив и подкормки лучше отложить.
8 февраля, воскресенье — убывающая Луна.
Воскресный день можно посвятить спокойной и методичной подготовке. Займитесь составлением грунта для будущей рассады, смешав покупную почву с обеззараженным паром или промороженным огородным грунтом. Проверьте и приведите в порядок садовый инвентарь: заточить секаторы, продезинфицировать горшки. В саду допустима только легкая обрезка при мягкой погоде. От посевов и черенкования, требующих активного роста, сегодня стоит воздержаться.
9 февраля, понедельник — убывающая Луна.
Лунные ритмы позволяют сегодня уделить внимание комнатным растениям. Допустим умеренный полив теплой отстоянной водой и подкормка, особенно для видов, готовящихся к цветению. В саду, если нет сильных морозов, можно продолжить обрезку, уделяя внимание ягодным кустарникам. Однако дни, благоприятные для размножения, еще впереди, поэтому посев семян и укоренение черенков сегодня не принесут желаемого результата.
10 февраля, вторник — убывающая Луна.
День подходит для профилактических мер и закупок. Если на комнатных растениях есть признаки паутинного клеща или щитовки, аккуратно обработайте их, следуя инструкции инсектицида. Также можно докупить недостающие семена, особенно поздних сортов томатов или цветочных культур. В саду, при условии плюсовой температуры, допустима обрезка. От посевов на рассаду, требующих быстрой и дружной всхожести, пока лучше воздержаться.
Главная задача февраля — работа с древесными культурами, пока они находятся в состоянии глубокого покоя.
Работы в середине месяца.
11 февраля, среда — убывающая Луна.
Среда благоприятствует продолжению профилактических работ. Тщательно осмотрите растения на подоконнике и, при необходимости, повторите обработку от вредителей биологическими препаратами. Это минимально стрессовый для зеленых питомцев метод. В саду можно заняться обрезкой декоративных кустарников, удаляя старые побеги. Также стоит проверить запасы семян и составить окончательный список того, что уже готово к посеву.
12 февраля, четверг — убывающая Луна.
Сегодня фокус смещается на садовые работы, если погода благоволит. Продолжайте обрезку деревьев и кустарников, формируя правильные и удобные для ухода кроны. Для комнатных растений актуальна борьба с болезнями: при появлении первых признаков мучнистой росы или пятнистостей обработайте листья фунгицидом. Любые посевы, особенно семян с длительным сроком прорастания, в этот день не рекомендуются.
13 февраля, пятница — убывающая Луна.
День хорош для завершающих штрихов в зимнем саду. Проведите окончательную санитарную и формирующую обрезку, уделив особое внимание удалению перекрещивающихся и трущихся друг о друга ветвей. Это улучшит здоровье деревьев в будущем сезоне. Все работы с почвой и посевами, которые стимулируют быстрый рост надземной части, сегодня лучше отложить. Растения находятся в фазе отдыха и накопления сил в корнях.
14 февраля, суббота — убывающая Луна.
В последний день перед сменой лунной фазы можно подвести итоги подготовительных работ в саду. Завершите обрезку, если температура остается выше −5 градусов, и уберите срезанные ветви. Проверьте укрытия теплолюбивых культур, подсыпьте снега к приствольным кругам плодовых деревьев для защиты корней. Планировать посевы и посадки, которые требуют активной вегетации, еще рано — растения не готовы к резкому старту.
15 февраля, воскресенье — убывающая Луна.
Энергетика дня позволяет заняться деликатным уходом за комнатными растениями. Проведите прищипку верхушек у фуксии, гибискуса или пеларгонии, чтобы стимулировать кущение и более пышное цветение. Допустима и легкая подкормка специализированным удобрением для декоративно-лиственных видов. Однако от любых манипуляций, связанных с посевом или пересадкой в новый грунт, стоит воздержаться, чтобы не нарушить покой растений.
16 февраля, понедельник — убывающая Луна.
Накануне новолуния растения особенно уязвимы, поэтому лучше предоставить им полный покой. Любые вмешательства, будь то полив, подкормка или обрезка, могут вызвать стресс. Это идеальный день для кабинетной работы: изучите новые каталоги семян, почитайте о севообороте на участке, составьте график подкормок на предстоящий сезон. Также можно навести порядок в садовом домике или на полках с инвентарем.
17 февраля, вторник — новолуние.
В сам день новолуния биоритмы растений замедлены до минимума, и любые работы с ними категорически не рекомендуются. Не стоит не только сеять и пересаживать, но даже поливать или рыхлить почву. Посвятите это время планированию и мечтам о будущем саде. Можно нарисовать эскиз клумбы, выбрать сорта цветов для посадки или просто отдохнуть, набравшись сил перед началом активного посевного сезона, который стартует уже завтра.
18 февраля, среда — растущая Луна.
Первые сутки после новолуния — время для осторожного планирования, а не для действий. Энергия роста только начинает накапливаться, поэтому посевы, сделанные сегодня, могут оказаться слабыми. Лучше сосредоточиться на организационных моментах: подготовьте и промаркируйте емкости для рассады, разложите пакетики с семенами по срокам посева. Проверьте, все ли необходимое для старта у вас под рукой, от грунта до мини-теплички.
19 февраля, четверг — растущая Луна.
Луна входит в плодородный знак, что благоприятно для ухода. Сегодня можно безопасно полить и подкормить комнатные растения, особенно те, что готовятся к весеннему цветению — используйте удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия. Однако от обрезки живых веток на деревьях в саду все еще стоит воздержаться, так как раны будут заживать медленно. Соки растений активно движутся вверх, что не способствует быстрому затягиванию срезов.
20 февраля, пятница — растущая Луна.
Энергия роста набирает силу, что делает день благоприятным для посева культур на зелень. Посейте на подоконнике укроп, кресс-салат, рукколу или семена на микрозелень — они быстро и дружно взойдут. Если в вашем регионе зима мягкая и почва не промерзла, можно планировать посадку крупномерных деревьев с закрытой корневой системой. Это ответственное дело, требующее тщательной подготовки ямы и последующего ухода.
Во второй половине месяца высевают перцы, баклажаны и корневой сельдерей.
Работы в конце месяца.
21 февраля, суббота — растущая Луна.
Продолжайте работы, начатые накануне. В саду, при подходящих погодных условиях, завершите посадку деревьев-крупномеров, хорошо пролив и замульчировав приствольные круги. Дома можно расширить «огород на окне», посеяв новые порции салата или пряных трав (базилик, кориандр). Быстрорастущая микрозелень, посеянная сегодня, будет готова к срезке уже через 7−10 дней, обогатив ваш рацион витаминами.
22 февраля, воскресенье — растущая Луна.
День находится под влиянием одного из самых плодородных знаков, что открывает окно для главных посевов февраля. Сегодня идеальное время для посева на рассаду перцев и баклажанов — культур с длинным периодом вегетации. Также можно посеять корневой и черешковый сельдерей. Для комнатного сада удачна посадка и пересадка луковичных растений, таких как гиппеаструмы, если они уже отцвели и готовы к периоду покоя или, наоборот, выходят из него.
23 февраля, понедельник — растущая Луна.
Энергетика дня позволяет совместить уход и посевы. Если на комнатных растениях появились вредители, аккуратно обработайте их, чтобы не допустить распространения. Продолжайте посев перцев и баклажанов на рассаду, особенно поздних и средних сортов. Обеспечьте будущим сеянцам стабильное тепло (около +25…+28 градусов) для дружного прорастания и подготовьте место под фитолампы, так как световой день еще короток.
24 февраля, вторник — растущая Луна.
Луна переходит в знак, благоприятный для вьющихся растений. Это отличный день для пересадки или перевалки домашних лиан: монстеры, сциндапсуса, хойи, тетрастигмы. Аккуратно смените им грунт на более питательный, не сильно разрушая земляной ком. В саду, если позволяют погодные условия и почва, еще можно провести посадку крупномерных деревьев с комом земли, обеспечив им хороший полив и поддержку.
25 февраля, среда — растущая Луна.
Среда — продолжение благоприятного периода для определенных видов работ. В саду завершите все плановые посадки деревьев-крупномеров. Дома займитесь ампельными растениями: пересадите петунии, сурфинии или вербены, которые зимовали в помещении, чтобы стимулировать их рост перед выносом на балкон. Также можно посеять на рассаду однолетние лианы для сада, например, ипомею или душистый горошек, если предусмотрена ранняя высадка в теплицу.
26 февраля, четверг — растущая Луна.
День находится под сильным влиянием плодородного знака, что делает его одним из лучших в месяце для посевов. Смело сейте на рассаду томаты для теплиц, а также ранние сорта белокочанной и цветной капусты. Помимо этого, сегодня считается исключительно удачным временем для зимней (настольной) прививки плодовых деревьев. Отложите обрезку живых веток, так как сокодвижение активно и растения потеряют много сил через раны.
27 февраля, пятница — растущая Луна.
Продолжайте использовать благоприятную энергию дня для ответственных работ. Завершите зимнюю прививку яблонь, груш, слив, используя заранее заготовленные и правильно хранившиеся черенки. Параллельно можно досеять перцы и баклажаны, а также начать посев высокорослых сортов томатов для защищенного грунта. Обрезку сада, включая формирующую и омолаживающую, в эти дни проводить не рекомендуется из-за риска ослабить растения.
28 февраля, суббота — растущая Луна.
В последний день февраля энергия еще подходит для завершающих штрихов. Займитесь подготовкой почвосмесей для будущих посевов в марте: пропарьте, проморозьте или пролейте грунт биофунгицидом для обеззараживания. Можно посадить или пересадить кактусы и другие суккуленты — они хорошо отреагируют на эту процедуру. Также, если не успели ранее, допустимо провести зимнюю прививку, обеспечив привитым черенкам правильные условия для срастания.
Погода в конце зимы коварна: снегопады чередуются с оттепелями, а потом могут ударить сильные морозы.
Что делать в феврале дачникам.
В саду.
Первое — нужно заготовить черенки для прививки. Успех весенней прививки зависит от правильной заготовки привоя. Черенки плодовых деревьев (яблоня, груша, слива) необходимо нарезать именно сейчас, в период стабильного покоя, до начала сокодвижения. Берите однолетние, здоровые побеги с южной стороны кроны. Важно сохранить их спящими до апреля. Идеальный способ — хранение в снежном бурте: черенки, помещенные в сугроб и укрытые опилками, будут в идеальном состоянии. Альтернатива — нижняя полка холодильника, где черенки заворачивают во влажную ткань и пакет.
Также нужно укоренить хвойные. Февраль — лучшее время для размножения туй, можжевельников, кипарисовиков черенкованием. В это время года приживаемость достигает 90%. Возьмите черенки «с пяточкой» от молодых растений, обработайте срез «Корневином» и поместите во влажный мох-сфагнум в мини-тепличке из пакета. К маю у них сформируются корни.
Стоит защитить от погодных сюрпризов — февраль опасен перепадами: снегопады сменяются оттепелями, образуя на ветвях тяжелую ледяную корку. Регулярно стряхивайте снег с деревьев и кустарников, чтобы избежать поломок. Особенно уязвима садовая земляника — ее нужно надежно укрыть толстым слоем снега, подбрасывая его после каждого снегопада.
В огороде.
В огороде работы идут и дома, и на самом участке. Нужно посеять рассаду долгорастущих культур. Во второй половине месяца высевают перцы, баклажаны и корневой сельдерей. Этим растениям требуется много времени от всходов до плодоношения, поэтому ранний старт под фитолампами критически важен для урожая.
Главный февральский ресурс — снег. Его нужно максимально сохранить на участке. Набросайте снег на пустые грядки, в теплицы и парники. Весной талая вода глубоко пропитает почву, создав запас влаги для семян и рассады.
Забросайте снегом приствольные круги деревьев и кустарников для защиты корней и влагозарядки. Проверьте клубни и луковицы в хранилище. Переберите семенной картофель, маточники корнеплодов, лук-севок. Все подгнившие или подозрительные экземпляры немедленно удалите, чтобы остановить распространение гнили.
Приметы для садоводов на февраль 2026.
Морозный и сухой февраль сулит жаркое и засушливое лето. Это сигнал к подготовке систем полива и выбору устойчивых к засухе сортов. Вьюжный февраль с метелями предвещает дождливую, затяжную весну и такое же лето. Стоит заранее подумать о дренаже на участке. Какая погода на Сретение (15 февраля), такая и вся весна будет. Ясный день обещает раннюю весну, метель — позднюю и холодную. Длинные сосульки в феврале указывают на долгую, затяжную весну, что советует не спешить с ранними посевами в грунт. Гром в феврале — редкая примета, предсказывающая сильные ветра на протяжении всего предстоящего года. Сильные морозы в конце февраля обещают, что март будет мягким и тёплым, позволяя рассчитывать на раннее начало работ. Если февраль богат на снегопады и иней на деревьях — летом можно ждать хорошего урожая зерновых и грибов. Солнечная погода 2 февраля, в Ефимов день указывает на раннюю и ясную весну, а облачность — на поздние холода.