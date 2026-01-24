Уфимский «Салават Юлаев» на выезде одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1

Исход встречи решился в самой концовке третьего периода. Менее чем за 2 минуты до конца основного времени Шелдон Ремпал забросил вторую шайбу «юлаевцев» — 2:0. Буквально через несколько секунд после этого хозяева льда смогли забить «гол престижа» — отличился Даниил Сероух. Счет стал — 2:1 в пользу «Салавата Юлаева» и сохранился вплоть до сирены.