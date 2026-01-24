Ричмонд
Уфимский «Салават Юлаев» на выезде одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1

«Салават Юлаев» обыграл на выезде ХК «Сочи» со счетом 2:1.

Источник: Комсомольская правда

24 января в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» провел на выезде встречу с ХК «Сочи». Матч завершился победой «юлаевцев» со счетом 2:1.

В первом периоде команды заброшенными шайбами не отметились. Во втором игровом отрезке счет в матче открыл нападающий «Салавата» Джек Родуолд, в ассистентах у него Евгений Кулик и Шелдон Ремпал — 1:0.

Исход встречи решился в самой концовке третьего периода. Менее чем за 2 минуты до конца основного времени Шелдон Ремпал забросил вторую шайбу «юлаевцев» — 2:0. Буквально через несколько секунд после этого хозяева льда смогли забить «гол престижа» — отличился Даниил Сероух. Счет стал — 2:1 в пользу «Салавата Юлаева» и сохранился вплоть до сирены.

Итог — выездная победа «Салавата Юлаева» со счетом 2:1. После этого матча подопечные Виктора Козлова заняли 6-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «юлаевцы» проведут в понедельник, 26 января, в Минске против местного «Динамо».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

