В Ростовской области могут появиться 1000 камер, фиксирующих разговоры по телефону

В Ростове начальник областного ГУ МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий на расширенном заседании коллегии озвучил итоги работы за год и планы на этот. Одним из приоритетных направлений было и остается уменьшение смертности на дорогах. Этому, среди прочего, способствует внедрение современных цифровых решений в борьбе с правонарушителями.