В Ростовской области могут появиться 1000 камер, фиксирующих разговоры по телефону

В Ростове начальник областного ГУ МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий на расширенном заседании коллегии озвучил итоги работы за год и планы на этот. Одним из приоритетных направлений было и остается уменьшение смертности на дорогах. Этому, среди прочего, способствует внедрение современных цифровых решений в борьбе с правонарушителями.
По словам Александра Речицкого, сегодня в регионе работают 363 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. Сейчас рассматривается вопрос об установке дополнительных систем видеонаблюдения. Предполагается, что их станет на тысячу больше. Эти устройства будут фиксировать нарушения правил использования ремней безопасности и разговоры по телефону за рулем.
— Реализацию данного Соглашения планируется провести в 2 этапа, — сказал главный полицейский Дона.
