Минский инвестор купил корпус монастыря в Глубоком, где ночевал Наполеон

У корпуса бывшего монастыря кармелитов в Глубоком, что в Витебской области, который имеет большую историю, появился новый владелец, пишет телеграм-канал «БУТБ-Имущество».
Сообщается, что инвестора удалось найти после почти 4 лет неудачных попыток. Жилой корпус бывшего монастыря кармелитов в Глубоком известен, в частности, тем, что в 1812 году в нем останавливался Наполеон Бонапарт. Это монастырское здание построили в 1735 году.
По итогам электронных торгов историко-культурную ценность приобрела минская компания, работающая в сфере финансовых услуг. Уточняют, что она была единственным претендентом на покупку. Лот достался ей всего за 47,25 белорусских рублей. Еще покупатель получил право аренды земельного участка площадью более 10 соток на 40 лет.
