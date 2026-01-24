Минский инвестор купил корпус монастыря в Глубоком, где ночевал Наполеон

Сообщается, что инвестора удалось найти после почти 4 лет неудачных попыток. Жилой корпус бывшего монастыря кармелитов в Глубоком известен, в частности, тем, что в 1812 году в нем останавливался Наполеон Бонапарт. Это монастырское здание построили в 1735 году.