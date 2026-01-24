Эксперт рассказал, что нельзя делать с телефоном на морозе

«Если у вас телефон находится вне одежды, заряжать на морозе его точно не стоит. Хотя, если есть такая необходимость, ничего страшного не произойдет, вы это можете сделать. Просто не надо оставлять его на зарядке на многие часы», — говорит аналитик изданию «Радио Sputnik». Эксперт объясняет, что химия аккумулятора в телефоне способна промерзать, провоцируя этим быстрый износ устройства.