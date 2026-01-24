Эксперт рассказал, что нельзя делать с телефоном на морозе

Стоит воздержаться от зарядки телефона на морозе.
Мобильное устройство не следует заряжать при минусовой температуре, это негативно сказывается на гаджете. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«Если у вас телефон находится вне одежды, заряжать на морозе его точно не стоит. Хотя, если есть такая необходимость, ничего страшного не произойдет, вы это можете сделать. Просто не надо оставлять его на зарядке на многие часы», — говорит аналитик изданию «Радио Sputnik». Эксперт объясняет, что химия аккумулятора в телефоне способна промерзать, провоцируя этим быстрый износ устройства.
Аналитик подмечает, что критических изменений от морозов у гаджета быть не должно. Даже при падении телефона в снег достаточно просто отряхнуть устройство, никаких серьезных проблем быть не должно.
Ранее ученые сообщили, что делать тем, у кого в морозы на трассе заглохла машина. В первую очередь, для обеспечения безопасности необходимо включить аварийную сигнализацию и плавно снизить скорость, в случае если машина заглохла на ходу и движется по инерции.