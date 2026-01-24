В Миннеаполисе произошла стрельба на протесте из-за действий агентов ICE

Один из таких протестующих попался группе полицейских, и его начали задерживать. Несколько правоохранителей пытались скрутить его и уже повалили на землю , как вдруг раздалась серия выстрелов. На кадрах очевидцев видно, как один из сотрудников полиции направил пистолет на лежащего на земле. Тут же державшие его полицейские разбежались, а задержанный остался лежать без движения. Было сделано по меньшей мере 10 выстрелов.