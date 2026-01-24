Ричмонд
В Миннеаполисе произошла стрельба на протесте из-за действий агентов ICE

Полиция, предположительно, застрелила протестующего из-за убийства в США.

Источник: Комсомольская правда

В Миннеаполисе снова стрельба, и на этот раз ее причиной были полицейские. Несколько недель назад агент американской иммиграционной службы ICE застрелил женщину, и до сих пор в городе проходят масштабные акции протеста. Во время задержания одного из недовольных граждан и прозвучали выстрелы.

Известно, что в городе прошла большая демонстрация против действий ICE. В ней участвовали от 50 до 100 тыс. человек. Они хотели, чтобы агента ICE, который стрелял в женщину, привлекли к ответственности.

Один из таких протестующих попался группе полицейских, и его начали задерживать. Несколько правоохранителей пытались скрутить его и уже повалили на землю , как вдруг раздалась серия выстрелов. На кадрах очевидцев видно, как один из сотрудников полиции направил пистолет на лежащего на земле. Тут же державшие его полицейские разбежались, а задержанный остался лежать без движения. Было сделано по меньшей мере 10 выстрелов.

Официально власти пока никак ситуацию не комментируют. Граждан призвали не ходить в район, где были сняты кадры этого смертельного задержания.

Ранее KP.RU сообщил, что 7 января в Миннеаполисе агент ICE застрелил местную жительницу, гражданку США, во время проверки документов. Ему показалось, что женщина пытается уехать, и он открыл огонь на поражение.

