Международное движение ученых призвало Путина и Трампа соблюдать ДСНВ

Представители международного Пагуошского движения ученых и «Врачей мира за предотвращение ядерной войны» обратились к президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу с призывом продолжить соблюдать ограничения по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после его истечения. Срок его действия истечет 5 февраля 2026 года.