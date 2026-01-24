Международное движение ученых призвало Путина и Трампа соблюдать ДСНВ

Представители международного Пагуошского движения ученых и «Врачей мира за предотвращение ядерной войны» обратились к президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу с призывом продолжить соблюдать ограничения по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после его истечения. Срок его действия истечет 5 февраля 2026 года.
— В духе содействия глобальной стабильности и обеспечения перехода к более всеобъемлющей будущей архитектуре безопасности мы с уважением призываем оба ваших правительства подписать и принять одновременные односторонние обязательства по соблюдению однолетнего моратория на превышение количественных пределов и параметров, установленных ДСНВ, — передает сообщение движения «РБК».
Ранее американский лидер заявил, что не видит проблемы в завершении срока действия ДСНВ. Он выразил надежду на заключение в будущем нового, более выгодного соглашения, в котором должен принять участие Китай.
Путин ранее сообщил, что решил приостановить участие России в ДСНВ-3, поскольку первое соглашение заключалось с США в 1991 году — «в принципиально другой ситуации, в условиях снижения напряженности и укрепления взаимного доверия».
Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает продлить на год действие ДСНВ, поскольку хорошо помнит о том, что именно ведущие державы несут ответственность за предотвращение ядерного конфлитка.