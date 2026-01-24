Рябков: РФ отстаивает базовые понимания Анкориджа

Срочная новость.
Россия на консультациях по урегулированию ситуации вокруг Украины исходит из ключевых подходов, сформулированных в Анкоридже, заявил Рябков в интервью ТАСС.
Россия на консультациях по урегулированию ситуации вокруг Украины исходит из ключевых подходов, сформулированных в Анкоридже, заявил Рябков в интервью ТАСС.
Срочная новость.
Россия на консультациях по урегулированию ситуации вокруг Украины исходит из ключевых подходов, сформулированных в Анкоридже, заявил Рябков в интервью ТАСС.