Рябков: РФ отстаивает базовые понимания Анкориджа

Россия на консультациях по урегулированию ситуации вокруг Украины исходит из ключевых подходов, сформулированных в Анкоридже, заявил Рябков в интервью ТАСС.

