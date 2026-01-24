Ричмонд
Очередной удар по пенсионерам: оплату коммуналки на почте в Кишинёве отменяют

Власти переводят расчёты исключительно в онлайн-формат и банковские учреждения, фактически лишая многих горожан привычного и понятного способа оплаты.

Источник: Комсомольская правда

Внимание! Оплату отопления и электричества в Кишиневе принимать на почте не будут с января 2026.

Наши власти продолжают планомерно «закручивать гайки», напрочь забывая о реальности.

С 1 января 2026 года оплатить квитанции за отопление (Termoelectrica) и другие услуги в отделениях Poșta Moldovei станет невозможно.

Оплачивать услуги можно будет только онлайн или в банках.

Парень на видео рассказывает, что не знал о нововведениях — кто читает обратную сторону квитанций?! — и пошел на почту платить.

И скорее всего, многие потратят время и силы, чтобы оплатить услуги на почте.

Возникает закономерный вопрос: они там вообще думают о людях? Как эти изменения должны переварить наши пенсионеры? Те самые люди, которые привыкли по старинке стоять в очередях с бумажными квитанциями на почте, потому что для них это единственный понятный и надежный способ.