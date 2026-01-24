Очередной удар по пенсионерам: оплату коммуналки на почте в Кишинёве отменяют

Возникает закономерный вопрос: они там вообще думают о людях? Как эти изменения должны переварить наши пенсионеры? Те самые люди, которые привыкли по старинке стоять в очередях с бумажными квитанциями на почте, потому что для них это единственный понятный и надежный способ.